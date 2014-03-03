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ميدو: لن أجبر أحدا على اللعب للزمالك ولو لجأت للناشئين

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ميدو: لن أجبر أحدا على اللعب للزمالك ولو لجأت للناشئين ميدو: لن أجبر أحدا على اللعب للزمالك ولو لجأت للناشئين

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على أنه لن يجبر لاعبا على ارتداء قميص فريقه حتى ولو لجأ للاستعانة بالناشئين.

ويأتي ذلك على خلفية طلب عمر جمال فسخ تعاقده مع الزمالك، تبعها قرار ميدو باستبعاده من القائمة نهائيا حتى نهاية الموسم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "لن أجبر لاعبا على اللعب للزمالك وشرف ارتداء قميصه، حتى لو اضررت للعب بالناشئين".

وأضاف "أكثر شيء يزعجني هو مساومتي على اللعب والانتظام في التدريبات أو الحصول على مستحقاته".

 

وتابع ميدو "استبعدت عمر جمال من التدريبات ورفعت أمره لأحمد عبد الحليم (مدير الكرة)".

وأوضح ميدو أنه حاول نصيحة عمر جمال الذي أخبره برغبته في الرحيل حتى لو سيجلس في المنزل.

وأشار "لم أجد من ينصحني، وقلت لعمر أعتبرني أخ ينصحك .. حتى لو تدربت وشاركت في المباريات ورحلت أنت المستفيد .. لن تستفيد إذا جلست في المنزل شهرين .. وكان قراره".

وتابع "عمر قال حتى لو أولاد نادي الزمالك لن يقبلوا أن يفعلوا هذا .. قلت له لدينا مدربين في قطاع الناشئين لم يقبضوا منذ سنة ونصف".

وأتم ميدو "لا أحب المزايدة على أبناء نادي الزمالك".

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