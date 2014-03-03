عمر جمال يرد على ميدو: أنتظر وعدك

رد عمر جمال لاعب وسط الزمالك الذي طلب فسخ تعاقده على أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق مطالبا إياه بتنفيذ وعده ومنحه الاستغناء.

وأبدى جمال ضيقا في تصريحات تليفزيونية بعد أن طالب ميدو بحصوله على الاستغناء الخاص به والرحيل، وقال: "توجهت لميدو بكل احترام وطالبته بالاستغناء فقال لي سأعطيه لك".

وأضاف "ميدو تطرق لنقطة خارج الأمر الذي نتحدث فيه، وقال أن الزمالك ضمني وأنا مصابا" وتابع "لست مصابا وإن كنت كذلك النادي هو من يحاسب وليس أنا".

وأكد جمال "ميدو قال أنه سيمنحني الاستغناء، وعندما طالبته به قال لي لدينا مباراة ونركز فيها إرحل الآن".

وكان ميدو قد خرج وأكد أن اللاعب سيكون خارج حسابات الزمالك في الفترة المقبلة.

وأردف لاعب الإسماعيلي السابق "تربيت على احترام الجميع، وشعرت بأن الزمالك لم يضيف لي شيء ولم أضف له شيء .. إذن فهذا سبب الرحيل".

وأتم "عندما توجهت لطلب الاستغناء وجدت انفعال ميدو غير مبرر، وتطرق لأمر الإصابة وهذا خطأ".