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“الهضبة” يطرح ألبومه الجديد صيف 2014

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“الهضبة” يطرح ألبومه الجديد صيف 2014 “الهضبة” يطرح ألبومه الجديد صيف 2014

استقر النجم عمرو دياب على صيف 2014 موعدا لطرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي يعمل على الانتهاء منه حاليا.

ويعمل دياب بشكل مستمر حاليا على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على أغنيات الألبوم الجديد، الذي يتعاون فيه مع فريق عمل ألبومه الأخير “الليلة”، وهو الشعراء تامر حسين، مجدي النجار، وبهاء الدين محمد، والملحنين خليل مصطفى، عمرو طنطاوي، وأحمد حسين، والموزعين عادل حقي وأسامة الهندي.

آخر ألبومات عمرو دياب “الليلة” طرح في 21 أغسطس 2013، وصور منه دياب بطريقة الفيديو كليب الأغنية التي حملت اسم الألبوم.

وبذلك يطرح “الهضبة” ألبومه بعد مرور عام واحد فقط على طرح ألبومه الأخير، وهو ما فعله دياب أكثر من مرة في مرحلة التسعينات، وكرره في منتصف الألفية.

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