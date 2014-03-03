وزير الإسكان: تخصيص وحدات للشباب خلال الـ5 أشهر المقبلة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أنه سيتم طرح وحدات سكنية جديدة للشباب خلال الـ5 أشهر المقبلة.

وقال الدكتور «مدبولي»، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «أم بي سي مصر»، مساء الاثنين: «سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة».

ووصف وزير الإسكان الحكومة الحالية بأنها حكومة حرب، وقال: «سنسرع بإنهاء أغلب المشروعات المفتوحة منذ فترات، وسيتم وضع جدول زمني للانتهاء منها خلال أشهر».

ولفت «مدبولي» إلى أن قضية مياه الشرب والصرف الصحي تتصدران اهتمامات الوزارة وسيتم حلهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولفت إلى أن جولته اليوم كانت في محطتين للمياه يأتي ضمن هذا الاهتمام».

وقال: «أنا بادئ بجولات في كل المدن العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان، ومنها مدينة العبور بالذات لأن فيها شكاوى من المواطنين من مستوى الخدمات التي يطمحون لوجودها».