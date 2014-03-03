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البحث الجنائي يضبط 90 طربة حشيش ماركة “بسكوته” وكمية من “المغربى”

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البحث الجنائي يضبط 90 طربة حشيش ماركة “بسكوته” وكمية من “المغربى” البحث الجنائي يضبط 90 طربة حشيش ماركة “بسكوته” وكمية من “المغربى”

المتهم بالمخدرات

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، بالإشتراك مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح ،وتنفيذا لإذن صادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن أحمد – ع – م – ا، 35 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الضبعة .

تم ضبطه حائزا لعدد 96 طربة لمخدر الحشيش منهم عدد 90 طربه المتعارف عليها في سوق الإتجار (بسكوته ) ، و (6) لما يسمي (المغربي ) وزنت حوالي (10) كيلو جرام .

يُذكر أن هذه العملية في اطار التعاون المثمر بين جهات الوزارة المختلفة ، وما تتطلبه المرحلة الراهنة من التأمين الكافي للمأموريات مدعومة بقوات من الأمن المركزي وبمواجهته أسفر عنه الضبط إعتراف بحيازته للمخدر المضبوط ، بقصد الإتجار تحرر المحضر اللازم جنايات الضبعة وجاري عرض المتهم والمضبوطات علي النيابة.

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