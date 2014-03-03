إخلاء سبيل زوجة نجل قيادى إخوانى بالمنوفية بكفالة ألف جنيه

قررت نيابة شبين الكوم مساء اليوم الاثنين إخلاء سبيل ايمان سمير عبد الهادي زوجة نجل المهندس بدر الفلاح النائب الاخوانى السابق بكفالة الف جنية وتجديد حبس 15 شخص أخرين تم القبض عليهم بتهمة حرق سيارة شرطة والتحريض على العنف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت قوات أمن المنوفية ألقت القبض على 16 شخص بينهم زوجة نجل النائب الاخوانى بدر الفلاح امس الاحد وبحوزتهم جركن بنزين 20 لتر وزجاجات مولوتوف ومبالغ مالية عقب فض مسيرة لهم وتفريقهم فى الشوارع الجانبية عقب اشعالهم النيران فى سيارة شرطة ” بوكس ” والتعدى بالضرب على سائقها.