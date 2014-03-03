مروى ناجى تطالب محبيها بالتصويت لها للبقاء في برنامج “ذا فويس”

ناشدت المطربة مروى ناجى محبيها متابعة التصويت لها ضمن مسابقة برنامج “:ذا فويس”،وذلك حتى لا تتعرض لخطر الخروج مثلما حدث بالحلقة السابقة،

> وكان التصويت في الحلقة الماضية فى صالح ” سيمور”،قبل

> أن يقوم الفنان صابر الرباعى باختيار مروى.

> مروى التى تحمل رقم”17″كتبت على صفحتها بموقع فيس بوك. بعمل اللى عليه وبذاكر يا ترى إنتوا كمان بتعملوا اللى عليكم وبتصوتولى دلوقتى وإلا النتيجة هتبقى زى المرة اللى فاتت !!!!!!،يالا شدوا حيلكم معايا يا أعز أصحاب وما تنسوش رقمى 17 .