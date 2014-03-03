القبض على متهمين بتزوير في أوراق ملكية عقارات بالاسكندرية

قال مصدر امنى، بمديرية أمن الاسكندرية، أنه تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامه، بالاسكندرية من جاسر على عطيه على 46 سنة، مدير مبيعات، و “5″ آخرين من مالكى العقارين رقمى 19 حارة البنا، 26 شارع البوصيرى، دائرة قسم شرطة الجمرك بقيام كل من حسن مصطفى محمد كامل الجيار، 55 سنة، عاطل “له معلومات جنائيه مسجله ” مقيم الزيتون، محافظة القاهره وله عنوان آخر بدائرة قسم الجمرك محكوم عليه فى “6″ قضايا “شيك، تبديد”، منهم القضيه جنح قسم شرطة الزيتون” شيك ” حضورى بالحبس لمدة سنتين ، ومحمد بهاء الدين مصطفى كامل الجيار، 50 سنة، بدون عمل “له معلومات جنائيه مسجله”، مقيم بذات العنوان محكوم عليه فى 5 قضايا “شيك، تبديد” منهم القضيه جنح قسم الزيتون “تبديد” حضورى بالحبس لمدة سنه، بالنصب والإحتيال عليهم، وإصطناع عقود بيع إبتدائى للعقارين المشار إليهما تفيد ملكيتهما للعقارين على خلاف الحقيقه، واستخدام تلك العقود فى توجيه إنذار لهم ولسكان العقارين عن طريق قلم محضرى قسم شرطة الجمرك لإيهامهم بملكيتهم للعقارين تمهيداً للإستيلاء عليهما.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المتحرى عنهما بالإتفاق فيما بينهما على الإستيلاء على العقارين المملوكين للمبلغين مساحة الأول 162,87 متراًمربعاً ومساحة الثانى 174,45متراً مربعاً تقدر قيمتهما بحوالى عشرة مليون جنيه وذلك عن طريق إصطناع عقود مثبت فيها ملكيتهما للعقارين على خلاف الحقيقه ولإسباغ الصفه القانونيه على مشروعهما الإجرامى قاما بإستخدام تلك العقود فى إرسال إنذارات لسكان العقارين من قلم محضرى قسم الجمرك بحواله الحق إليهما فى تقاضى الإيجار لإيهامهم بأنهما مالكى العقارين إمعاناً منهم فى التضليل وللإستيلاء على العقارين عقب تقنيين الإجراءات، وتم ضبطهما أعترفا وجارى العرض على النيابه العامه.