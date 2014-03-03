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استشهاد شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية شمال غزة

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استشهاد شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية شمال غزة استشهاد شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية شمال غزة

جثة – أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في غارة شنتها اليوم الاثنين طائرة استطلاع اسرائيلية على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بغزة إن الغارة الاسرائيلية أسفرت عن استشهاد الشاب مصعب موسى الزعانين (21 عاما) واصابة 3 آخرين وانه تم نقلهم الى مستشفي بيت حانون .

وأفاد شهود عيان أن طائرة الاستطلاع الاسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه مجموعة من المواطنين في شارع السكة ببلدة بيت حانون مما أدى الى سقوط الضحايا.

وباستشهاد الشاب الزعانين، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية هذا العام الى 10 شهداء، اضافة الى عشرات الجرحى.

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