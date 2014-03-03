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وزير الخارجية البحريني ينعي الضابط الإماراتي الشهيد

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وزير الخارجية البحريني ينعي الضابط الإماراتي الشهيد وزير الخارجية البحريني ينعي الضابط الإماراتي الشهيد

نعى  وزير الخارجيه البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الضابط الإماراتي الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي ، الذي استشهد  واثنين من رفاقه ضمن قوات حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في مملكة البحرين .

وقال في حسابه الرسمي على تويتر : "كل ذرة من تراب البحرين تنعى الضابط الإماراتي الشهيد طارق الشحي والشرطة والشهداء".

وشدد على أن "البحرين والإمارات أرض واحدة وأرواحنا تستحقها البحرين وشعبها".

وقال  أن "منْ قتل رجال الأمن، ومنْ ورائهم من محرضين يتحملون المسؤولية، .. "رفعت الأقلام وجفت الصحف".

وأكد أن "منْ يقف ضد الفتنه عليه أن يترحم على الشهداء رجال الأمن قبل أي شيء، وإلا فلن يصدقه أحد".

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