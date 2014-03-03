جثمان الشهيد طارق الشحي يصل الليلة والدفن غدا في رأس الخيمة

أكد علي الشحي، شقيق الشهيد الإماراتي الملازم أول طارق محمد الشحي،الذي أستشهد في مملكة البحرين الشقيقة ، أن جثمان الشهيد سيصل تمام الساعة الواحدة والنصف ليل اليوم الإثنين، إلى مطار رأس الخيمة، على أن تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد غداً الثلاثاء بعد صلاة الظهر في منطقة شعم مسقط رأس الفقيد، حيث سيوارى الثرى.

وأوضح علي الشحي في حديث لموقع 24 الاخباري أن الشهيد يبلغ من العمر 41 عاماً وله أربعة أطفال .

وقال علي الشحي: "نحن أسرة الشهيد نتوجه إلى الإمارات قيادة وشعباً بالتأكيد على أننا احتسبنا شهيدنا عند الله بطلاً نفتخر به جميعاً، فقد رحل وهو يؤدي واجباً إماراتياً وخليجياً، وهو فخر سيعتز به أطفاله وأبناء وطنه جميعاً، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد روحه الجنة".

وأضاف "أخي الملازم أول طارق الشحي، من مواليد 1972 يبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج وأب لأربعة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 12 عاماً، وأصغرهم 3 سنوات".

وتابع "حزننا عميق ككل الإماراتيين الذين يشاركونا اليوم الحزن، ولكن قلت لأطفاله افخروا بوالدكم، ونحن نشكر وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على اهتمامه، كما كل قادة الوطن وشعبه، حفظ الله وطننا وشعبنا ".

>