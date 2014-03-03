فطيرة الدرّاق على طريقة "عيد العمال"

في فيلم "عيد العمال" للمخرج جايسون ريتمان الذي يعرض حالياً في بعض الصالات العربية، يبدو المشهد الذي يجمع المطلّقة اليائسة أديل (كايت وينسلت) والفارّ من العدالة فرانك (جوش برولن) الذي يقصد منزلها مختبئاً، حين يعدّان فطيرة الدرّاق بقيادة الأخير، أحد أكثر لحظاته حسيّة، حيث تتابع الكاميرا حركة الأيدي وتعابير الوجه، معلنةً أن ثمة ما يجذب هذين الغريبين لبعضهما ولو في الظروف غير المؤاتية، فيما حضور ابنها هنري المراهق (غاتلن غريفيث) يجعله تاماً...

وسواء جذبك هذا الفيلم الدرامي المتكئ على رواية جويس ماينار أم لم يفعل، فإن هذه الفطيرة الشهيّة ستدفعك لتجربة إعدادها.

"سيدتي نت" يقدّم إليكِ وصفة فطيرة الدرّاق.

المقادير للعجينة:

-200 غرام من الدقيق العادي

-50 غراماً من السكر الناعم

-75 غراماً من الزبدة

-بيضتان

-قطرتان من روح الفانيليا

-قالب مستدير بمقاس 20 سنتيمتراً مخصّص للفرن

للحشو:

-ملعقتان كبيرتان من مربى الدراق

-6 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر الناعم

-كيلوغرام من الدراق الناضج

طريقة التحضير:

1- لإعداد العجينة:يخلط الدقيق والسكر الناعم في وعاء، ثم يغلّف هذا الخليط بالزبدة بواسطة الأصابع، حتى يبدو شبيهاً بفتات الكعك، ثم يحرّك في 5 ملاعق من البيض (مع الاحتفاظ بالكمية الباقية من البيض جانباً لدهن العجينة) وروح الفانيليا.تعجن هذه العجينة بغية أن تتشكّل عجينة، ترقّ برفق، وتقسم إلى قسمين:أحدهما يتخذ ثلثها، والثاني الثلثين منها.يشكّل كلّ قسم ليصبح قرصاً، ثم يغلّف بقماش نظيف، ويوضع جانباً ليبرد لحوالي 30 دقيقة، أو أكثر.

2 -يسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.يطرح القسم الأكبر من العجينة، ويستخدم للطبقة التحتية من الفطيرة، مع إيداع القليل منها يفيض إلى خارج القالب. وتبرّد في البرّاد، في أثناء تحضير الحشو.

3- لإعداد الحشو:يخلط كلّ من المربى والسكر.تقشّر حبات الدراق وتنزع النواة منها ثم تقطع، وتطلى بخليط المربى والسكر، وتنقل بواسطة الملعقة إلى طبقة الفطيرة التحتية، مع دهن حواف هذه الأخيرة بفرشاة تغمس في البيض.

4- يطرح القسم الأصغر من العجينة، ويغلّف الفطيرة، مع الضغط على حواف الطبقتين العلوية والتحتية، والتخلص من الفائض منها، ثم تجعّد هذه الحواف بواسطة الأصابع.تطلى بالفرشاة المغمسة بالبيض، ويعدّ بضع شقوق في سطحها.

5- تخبز لعشرين دقائق، ثم تخفض الحرارة حتى 180 درجة مئوية، وتخبز مجدّداً لمدة تتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية.

(هذه المقادير تكقي 6 أشخاص).

السعرات الحرارية في الحصة:373 سعرة حرارية.

الدهون في الحصة:13 غراماً.

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