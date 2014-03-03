تنظيم الإتصالات : طرح شركة رابعة للمحمول في مصر قريبًا

قال هشام العلايلي ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، طلبنا من شركات الإنترنت عمل مؤشر سرعة ليتمكن كل مشترك من معرفة مدى سرعة الإنترنت لديه .

و أضاف العلايلي في لقائه علي CBC ،ننتظر اعتماد مجلس الوزراء لطرح شركة رابعة لشبكات المحمول مملوكة للشركة المصرية للاتصالات ، و انه لا يوجد رخصة لشركة محمول رابعة في مصر، وستكون هناك رخصة موحدة للجميع.

و تابع : سننتهي من مراجعة قواعد بيانات العملاء في جميع شركات المحمول هذا الأسبوع .

و أضاف ، أن عدد الهواتف المحمولة المُستخدمة في مصر بلغ 98 مليون جهاز ، و أنه يتم التنيسق مع شرطة الاتصالات، لحماية مستخدمي الهواتف المحمولة من عمليات النصب .

و قال هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ، أن هناك 10 % زيادة في شكاوي الإنترنت خلال الأسبوعين الماضيين، وسنطبق استخدام جهاز جديد لحل أزمة الإنترنت في مصر .

و أضاف العلايلي في لقائه علي قناة CBC ، أن التخطيط لزيادة السرعة الإستعابية للإنترنت يحتاج 6 أشهر ،ونحتل المرتبة الرابعة من حيث سعر خدمات الإنترنت في العالم العربي .

و تابع :هناك تقصير من جميع شركات الإنترنت في عدد من المناطق ،وطلبنا من شركات الإنترنت تحديد مناطق التشبع لتحسين الخدمات .