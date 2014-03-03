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استشهاد ضابط إماراتي في البحرين

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استشهاد ضابط إماراتي في البحرين استشهاد ضابط إماراتي في البحرين

نعت وزارة الداخلية أحد ضباطها العاملين بالمملكة البحرينية الشقيقة، ضمن  قوة "امواج الخليج" المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك، والذي استشهد اليوم (الاثنين) في انفجار غادر جراء عبوة ناسفة استهدفته واثنين من زملائه العاملين بالشرطة البحرينية خلال ادائهم لمهامهم الوطنية بحفظ الامن.

وقالت "الداخلية" في بيان لها، أنها وإذ تنعى الشهيد الملازم أول طارق محمد الشحي فإنها تحتسب اجره وزملائه على الله (عز وجل) ضمن كوكبة الشهداء الشرفاء من شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الحق وحماية الابرياء وعون الاشقاء، ضارعة الى المولى أن يلهم اهله وذويه مزيدا من الصبر والسلوان.

يذكر أن الشهيد الشحي قد امتاز بسيرة وظيفية وشخصية عطره سواء بين زملائه او ذويه وعرف عنه التزامه الصادق بمتطلبات الواجب ورفعة الاخلاق والشجاعة والاقدام في كل ما يوكل اليه من مهام.


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