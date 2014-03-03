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سيف بن زايد يعلن استشهاد ضابط إماراتي في انفجار البحرين

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سيف بن زايد يعلن استشهاد ضابط إماراتي في انفجار البحرين سيف بن زايد يعلن استشهاد ضابط إماراتي في انفجار البحرين

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن استشهاد الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي واثنين من رفاقه ضمن قوات حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة ضمن اتفاقية التعاون الامني الخليجي المشترك .

واستنكر سموه بشدة هذه الجريمة النكراء .. وأكد بأن الإرهاب آفة ويجب محاربته أينما كان والتصدي له بكل صوره وأشكاله.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الثلاثة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ..متمنيا سموه الشفاء العاجل للجرحى المصابين في العمل الإرهابي.
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