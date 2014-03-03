وكالة روسية: موسكو تحدد مهلة للقوات الأوكرانية في القرم للاستسلام

نسبت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إلى مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية، قوله، الإثنين، إن أسطول روسيا في البحر الأسود أبلغ القوات الأوكرانية أن عليها أن تستسلم بحلول الخامسة صباح الثلاثاء، وإلا ستواجه هجومًا عسكريًا.

وأضافت الوكالة أن المهلة أصدرها قائد الأسطول، ألكسندر فيتكو.

ولم تؤكد الوزارة على الفور التقرير كما لم يصدر تعليق فوري من أسطول البحر الأسود الذي توجد قاعدة له في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها القوات الروسية.

ونسبت الوكالة إلى المصدر بوزارة الدفاع قوله: «إذا لم يستسلموا قبل الخامسة صباح الثلاثاء سيبدأ هجوم حقيقي ضد الوحدات والفرق الخاصة بالقوات المسلحة في مختلف أنحاء القرم».