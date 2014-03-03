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محافظ الجيزة يشكل لجنة للتحقيق فى أحداث “غمازة” الكبرى

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محافظ الجيزة يشكل لجنة للتحقيق فى أحداث “غمازة” الكبرى محافظ الجيزة يشكل لجنة للتحقيق فى أحداث “غمازة” الكبرى

قال دكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية، للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الإثنين من برنامج “مانشيت” أن المحافظة شكلت لجنة من رئيس مركز ومدينة الصف، وعضوية مدير إدارة الرى بالمركز، ورئيس شركة مياه الشرب بالجيزة للتحقيق فى أحداث قرية غمازة الكبرى، بمدينة الصف، والوصول إلى المتسبب الحقيقى فى غرق بعض منازل القرية.

وأضاف عبد الرحمن، أنه تم مراجعة جميع مخرات السيول بمركزى الصف وأطفيح، وإزالة السدود الترابية والحشائش حيث أصبحت كل مخرات السيول نظيفة بالمنطقة منها مخر غمازة ،موضحا أنه يتم حاليًا انشاء مصارف للقضاء على ارتفاع منسوب المياه كما أن المياه المنصرفة بالترع تزيد مع الوقت .

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