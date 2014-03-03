إبراهيم محلب يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى أم المصريين

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة مفاجئة إلى مستشفى أم المصريين، حيث اطمأن على أوضاع المستشفى من حيث انتظام عمل الأطباء بها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

> وتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أقسام المستشفى المختلفة وزار عدداً من المرضى واستمع إلى آرائهم حول ما يتلقونه من رعاية صحية في الوقت الراهن وما يأملون فيه في المستقبل.. وأكد محلب لهم أن النهوض بالمنظومة الصحية يأتي على رأس أولويات حكومته، معتبراً أن صحة المجتمع هي أساس قدرته على البناء والتنمية التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة الهامة.

واكد رئيس الوزراء أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم للمستشفيات بكل أشكاله بما يساعدها على تقديم الرعاية الطبية التي يستحقها المواطن المصري.

على جانب آخر، التقى محلب بعدد من الأطباء وطاقم التمريض والعمال بالمستشفى، حيث استمع لأهم مطالبهم، مؤكداً لهم أن الدولة تدرس كافة المطالب المشروعة لكل فئات المجتمع.