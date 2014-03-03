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محكمة أمن الدولة بأبوظبي تقضي بسجن قطري وإماراتيين لدعمهم للإخوان

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محكمة أمن الدولة بأبوظبي تقضي بسجن قطري وإماراتيين لدعمهم للإخوان محكمة أمن الدولة بأبوظبي تقضي بسجن قطري وإماراتيين لدعمهم للإخوان

أرشيفية

قررت محكمة أمن الدولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، سجن قطري وإماراتيين اثنين لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 أعوام، بعد دعمهم لحركة الإخوان المسلمين مادياً.

ووفقاً لصحيفة “غلف نيوز” الإلكترونية فإن محكمة أمن الدولة قررت سجن القطري محمود الجيدة سبعة أعوام والترحيل، والإماراتيين عبد الوحيد البادي ، وسعيد البريمي بالسجن خمس سنوات، بينما برأت المحكمة إماراتي ثالث يدعى طاهر التميمي.

وأوضحت الصحيفة ، أن المتهمين الثلاثة أدينوا بمساعدة ودعم “مجموعة الإصلاح”، وهي تنظيم محظور في الإمارات وقريب من الإخوان المسلمين، فضلا عن “جمع الأموال” لهذا التنظيم.

وكانت المحكمة نفسها قضت ، في 21 يناير على 20 مصرياً و10 إماراتيين بالسجن بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ، بتهمة تشكيل خلية للإخوان المسلمين.

والإماراتيون العشرة هم ضمن مجموعة من 69 إماراتيا سبق أن حكمت عليهم هذه المحكمة في يوليو بالسجن حتى 15 عاما بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

العربية.net

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