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وزير الإسكان لـ"شريف عامر": الانتهاء من 50 ألف وحدة خلال 5 شهور

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وزير الإسكان لـ"شريف عامر": الانتهاء من 50 ألف وحدة خلال 5 شهور وزير الإسكان لـ"شريف عامر": الانتهاء من 50 ألف وحدة خلال 5 شهور

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه خلال الـ5 شهور القادمة سيتم الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية منتهية فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، وأن القضايا التى تهم المواطن والتى لا تحتمل الانتظار هى مهمة الوزارة الأساسية.

وأضاف "مدبولى" خلال لقائه فى برنامج "يحدث فى " على فضائية "إم بى سى مصر" الذى يقدمه شريف عامر أن أهم هدف لوزارة الإسكان الآن مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن التركيز على إنهاء أغلب المشروعات المفتوحة ووضع برنامج زمنى للانتهاء من هذه المشروعات خلال الأشهر المقبلة هى من أهم أهداف الوزارة.

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