قائد حرس "عابدين": شرطة سرية لتأمين جلسة دعوى إدراج حماس منظمة إرهابية

قال الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين إن عناصر شرطية سرية ستقوم بعملية تامين هيئة المحكمة التى تنظر جلسة النطق بالحكم فى دعوى حركة اعتبار حماس منظمة إرهابية، والتى تصدر المحكمة القاهرة للأمور المستعجلة غدًا حكمها فى الدعوى.

وأضاف منصور فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن القوات على أتم الاستعداد فى إطار الخطط الموضوعة وبناءً على توجيهات من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين قضاة المحاكم والمحاكم نفسها.

وأوضح منصور: "سيتم الدفع بتعزيزات أمنية بمحيط المحكمة تحسّبًا لأى طارئ أو خروج على القانون".