الطب الشرعى: التحليل أثبت تعاطى نجل مرسى المخدرات بنسبة 100%

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، إنه تم التأكد بنسبة 100% من وجود مادة مخدر الحشيش فى تحاليل نجل الرئيس السابق محمد مرسى.

وأشار عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة الحياة، إلى أن تحاليل المتهم بتعاطى الحشيش تمت أمام أهله والجميع بكل شفافية للحرص على التأكد من إيجابية التحاليل، مؤكدًا أنه جارٍ تحاليل الــ"dna" للتأكيد على أن التحاليل خاصة بنجل الرئيس السابق.

وأضاف المتحدث باسم الطب الشرعى أن التقرير الذى أعدته لجنة ثلاثية من معمل مصلحة الطب الشرعى والتى تضم كلاً من سلوى سامى قنديل مدير عام المعمل، وسيد رمضان الكيميائى بالمعمل، ومحمد مصطفى محمد، أكد إصرار نجل مرسى على رفض السماح للأطباء بأخذ عينة الدم لعدم استبدالها إلا بعد الحصول على ضمانات.