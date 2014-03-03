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وزير التخطيط لـ"شريف عامر": نقدر دعم الخليج ونحتاج لمزيد من الاستثمارات

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وزير التخطيط لـ"شريف عامر": نقدر دعم الخليج ونحتاج لمزيد من الاستثمارات وزير التخطيط لـ"شريف عامر": نقدر دعم الخليج ونحتاج لمزيد من الاستثمارات

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن الوزارة تقدر الدعم العربى والخليجى تحديدًا المُقَدَّم لمصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف العربى، خلال لقائه لبرنامج "يحدث فى " على فضائية "mbcmasr"، أن ما نحتاجه خلال الفترة القادمة هو ضخ مزيد من الاستثمارات من الدول العربية والدول الصديقة وأن نحسن مناخ الاستثمار ونزيل المعوقات، التى تقف أمامه ونفض منازعاته.

وأوضح العربى، أن الوزارة تحاول تعبئة كل الجهود والمواد المتاحة لتحقيق الأهداف وفقًا للأولويات، مؤكدًا أن التحديات على الصعيد الاقتصادى كبيرة جدًا ويجب مواجهتها.

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