ليون: نابولي سيجدد طلبه لضم جونالون في الصيف

/أ ش أ/ اعرب جان ميشيل اولا رئيس نادى ليون الفرنسى عن اعتقاده بأن نادى نابولى الايطالى سيحاول مجددا ضم ماكسيم جونالون لاعب خط وسط الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية.

وكان نابولى قد حاول دون جدوى ضم جونالون فى انتقالات يناير ،واعلن مالك النادى الايطالى اوريليو دى لورينتيس أن الناديين وافقا على قيمة الصفقة التى تبلغ نحو 17 مليون يورو ولكن رئيس ليون تراجع عن اتمامها فى آخر لحظة.

ونقل موقع توتونابولى.نت عن اولا انه يتوقع أن يتقدم البارتينوبى بعرض جديد للفوز بخدمات اللاعب الفرنسى البالغ من العمر 24 عاما.

وفى الوقت الذى قال فيه انه يفضل الاحتفاظ باللاعب فإن اولا اضاف أنه يحمل "التزاما اخلاقيا" ببيعه إذا تلقى عرضا مناسبا فى هذا الصدد.