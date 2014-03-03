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ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان بـ”المنيا”

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ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان بـ”المنيا” ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان بـ”المنيا”

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى تنجح فى ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان ، المطلوب ضبطهم فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط وكذا إحراق سيارة، وبحوزة أحدهم قنابل يدوية وزجاجات مولوتوف.

جاء هذا إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا فى مجال ضبط عناصر تنظيم الإخوان،  المتورطين فى إرتكاب أعمال العنف والتحريض عليها ، فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالمديرية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى من ضبط كلٍ وليد حسب الله محمد –26 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط ( من عناصر تنظيم الإخوان ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وبحوزته (مجموعة من الكتب تتضمن كيفية تصنيع القنابل اليدوية ، وآخرى خاصة تنظيم الإخوان)، وهشام بدر زكى–43 سنة– ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط (مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وبحوزته ( 2 قنبلة يدوية بدائية الصنع، و10 زجاجات مولوتوف، تى شيرت عليه شعارات خاصة بتنظيم الإخوان ، كمية من البلى المستخدم فى صناعة القنابل اليدوية)، وياسر أبوالقاسم عبدالحميد –35 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط (من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وإسلام جمال صديق –29 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط ( من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وصابر محمد خضر –23 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط ( من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وعلى عوض محمد على –45 سنة– ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط ( من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، ومحمد صديق جدانى –47 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط ( من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وحسب الله فنجرى محمد على –57 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط ( من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إقتحام مركز شرطة سمالوط)، وعلاء محمد على أحمد –47 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط (مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية حريق سيارة)، و أحمد سيد محمد رمضان –28 سنة – ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط (مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية حريق سيارة) .

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حدى ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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