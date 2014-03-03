ديفيد كاميرون يلقى كلمة فى الكنيست الإسرائيلي 12 مارس الجاري

أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون كلمة امام الكنيست الاسرائيلي في 12 مارس الجاري.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن كاميرون قد ألغي زيارته إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر الماضي لمعالجة الأزمة التي سببتها حالات الطقس السيئة في بلاده.

> وتعد زيارة كاميرون المقررة الأولى لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه في شهر مايو 2010، ومن المتوقع أن يبحث فيها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسئولين الإسرائيليين.

جدير بالذكر أن إسرائيل تشهد تدفقا في زيارات عدد من كبار المسئولين الدوليين في الربع الأول من العام الجديد وأبرزهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.