أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تحذير يسرا من المشاركة فى مسلسل ” جريمة قتل ” مع هيفاء وهبى

Google+ Print
تحذير يسرا من المشاركة فى مسلسل ” جريمة قتل ” مع هيفاء وهبى تحذير يسرا من المشاركة فى مسلسل ” جريمة قتل ” مع هيفاء وهبى

طالب المخرج محمد سامى الفنانة يسرا، بالمشاركة مع هيفاء وهبي، في مسلسلها الرمضاني المقبل “جريمة قتل”، والذي يقوم بتصوير مشاهده الأولى ، في بيروت.
> ورغم مو افقة يسرا مبدئيا على العرض،وتأجيل قرارها النهائى إلى مابعد قراءة سيناريو المسلسل كاملا.إلأ إن بعض أصدقائها حذروها من قبول العمل، بدعوى إنها ستكون بطلة ثانية بجانب “هيفاء”، و أن الجمهور اعتاد على تقديمها كل عام، عملاً رمضانياً مميزاً، تكون هي البطلة الرئيسية فيه، الأمر الذي جعلها تعيد التفكير بسبب تلك المخاوف.

ويشارك في المسلسل الفنانون ماجد المصري، طارق لطفي، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا