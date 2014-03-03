تحذير يسرا من المشاركة فى مسلسل ” جريمة قتل ” مع هيفاء وهبى

طالب المخرج محمد سامى الفنانة يسرا، بالمشاركة مع هيفاء وهبي، في مسلسلها الرمضاني المقبل “جريمة قتل”، والذي يقوم بتصوير مشاهده الأولى ، في بيروت.

> ورغم مو افقة يسرا مبدئيا على العرض،وتأجيل قرارها النهائى إلى مابعد قراءة سيناريو المسلسل كاملا.إلأ إن بعض أصدقائها حذروها من قبول العمل، بدعوى إنها ستكون بطلة ثانية بجانب “هيفاء”، و أن الجمهور اعتاد على تقديمها كل عام، عملاً رمضانياً مميزاً، تكون هي البطلة الرئيسية فيه، الأمر الذي جعلها تعيد التفكير بسبب تلك المخاوف.

ويشارك في المسلسل الفنانون ماجد المصري، طارق لطفي، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر.