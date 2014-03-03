ضبط خلية إرهابية استهدفت ضباط وأفراد الشرطة بالبحيرة

تمكن تشكيل فريق بحث بمديرية أمن البحيرة من تحديد العناصر الإرهابية مرتكبى جرائم تستهدف ضباط وأفراد الشرطة.

وتبين تدشينهم لبعض المواقع الإلكترونية منها ( جرين بيس ، مولوتوف ، حركة إعدام ) ستاراً لهم وتكوينهم لمجموعات ( تمويل وتجنيد ، رصد ، صناعة وسائل التنفيذ ” مولوتوف ” ، تنفيذ الإعتداءات ، تأمين وتغطية الهرب عقب التنفيذ ، لجان تختص بنشر وقائع أفعالهم على مواقع التواصل الإجتماعى ) للتحريض على استخدام العنف ضد سيارات وضباط وأفراد الشرطة وهم كلٍ من “عمار كمال إبراهيم عبدالفتاح” 33 سنة و”نور الدين محروس فؤاد الجويلى” 16سنة و”حمزة يحيى عبدالفتاح القويعى” 24 سنة و”أحمد فتحى شريف” 15 سنة و”محمود عادل عبدالعزيز القطرى” 21سنة و”إسلام فتحى عبدة عاصى” 21 سنة و”بسام فتحى عبده بديع” 19 سنة و”مازن وائل محمد عبدالسلام” 18سنة و”خالد حسين فتحى الزواوى” 19 سنة و”عمار يحيى محمد رمضان” 18 سنة و”مصطفى أحمد يحيى الشرقاوى ومقيمين جميعاً بدائرة قسم شرطة دمنهور .

وبعد تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة ،تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزتهم عدد كبير من الشعارات الخاصة بتنظيم الإخوان ، كمية من الألعاب النارية ، وحدات تخزين محمل عليها فعاليات تنظيم الإخوان وبعض المنشورات التحريضية ، أجهزة هواتف محمولة محمل عليها رسائل خاصة بالتكاليف والخروج فى مسيرات مؤيدة لتنظيم الإخوان،وكذا رسائل تحريضية على شراء المواد البترولية للاعتداء بها على القوات حال مواجهتها لتلك المسيرا .

وبمواجهتهم اعترفوا بالإشتراك مع عدد من المتهمين الهاربين وتم تحديدهم وجارى استهدافهم وضبطهم فى ارتكاب عدد من الجرائم ودور كلٍ منهم فيها من (تمويل ، وتجنيد ، وتحريض ، ومساعدة ، وتنفيذ) .

وقامت تلك الجماعة بعدة جرائم مثل إضرام النيران بسيارة الشرطة المخصصة للمقدم رئيس وحدة مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية حال تواجدها أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة دمنهور .

وأضرموا النيران بسيارة خاصة بأحد المواطنين إعتقاداً منهم أنها تخص أحد ضباط الشرطة العاملين بالمديرية والمقيم سكناً بذات منطقة مالك السيارة .

وقاموا بإضرام النيران بسيارة منسق حملة “كمل جميلك” بالبحيرة ، وذلك لإحداث فتنة سياسية وإجتماعية بين فئات المجتمع ودحض الشعور المتنامى بالتأييد لدى المواطنين لجهاز الشرطة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .