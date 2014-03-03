حصرياً: تفاصيل حادث فرقة تامر حسني في أمريكا

تعرّضت فرقة الفنان تامر حسني لحادث في أمريكا أمس، وقد علمنا أن تامر بخير ولم يكن مع الفرقة وقت وقوع الحادث.

وبالتفاصيل كما علمت "سيدتي نت"، أنّ فرقة تامر كانت متجهة إلى المطار، وهبت عاصفة ثلجية وكانت درجة الحرارة 22 تحت الصفر، فارتطت السيارة بأحد الأرصفة ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، ولم يصب أحد من أعضاء الفرقة بمكروه، في حين أن تامر كان في سيارة أخرى.

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