من سطا على "تويتر" عاصي الحلاني؟

أحرف مبهمة كتبها الفنان عاصي الحلاني على حسابه في "تويتر"، ضمن تغريدتين قام البعض بعمل ريتويت لهما، فضلاً عن كم الـFavorite الذي حظيت بهما تغريدتان لا مبرر لهما سوى أن الحساب سرق، أم أن ولدا صغيرا سطا عليه.

وبالفعل لم تمض دقائق، حتى كتب عاصي توضيحاً، أن ابن شقيقته الصغير كان يلعب بهاتفه، وكتب من دون قصد التغريدتين، اللّتين لم يحذفهما الفنان.

ويبقى أن بعض الفانز يعتبرون أن كل ما يصدر عن نجمهم يستحق الريتويت، حتى لو كان مجرد حرف ضائع من أصبع طفل صغير، قرر أن يضغط في غفلة من خاله على ما وصلت إليه يداه.

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