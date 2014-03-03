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ماذا طلب سالم الهندي من "جيش " رابح صقر؟

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ماذا طلب سالم الهندي من "جيش " رابح صقر؟ ماذا طلب سالم الهندي من "جيش " رابح صقر؟

قطع رئيس مجلس إدارة روتانا سالم الهندي الشك باليقين وهوّن على "جيش" محبّي نجم الأغنية رابح صقر ومحبيه، معلناً هدنة مؤقتة، بسبب غضب الجمهور من تأخر طرح الألبوم المنتظر منذ 6 أعوام .
وقال الهندي في تصريح له: "أودّ التوضيح لجماهير الفنان رابح صقر. عندما ذكرنا بأنّ الألبوم سيكون جاهزاً بالربع الأول من عام ٢٠١٤، كان بناءً على الاتفاق المسبق مع الفنان رابح صقر. وكما تعلمون بأن بوصقر يعمل ما في وسعه من أجل إرضاء الجماهير العريضة وتقديم ما هو أجمل من الأعمال الفنية. وكما تعلمون بأننا نحن كشركة لا نستطيع إلزام الفنان بتقديم ألبوم يكون هو أساساً غير مقتنع به، خصوصاً فناناً بحجم رابح صقر. لذا نأمل من هذه الجماهيرالانتظار حتى يقوم الفنان رابح صقر من الانتهاء، وأنا على يقين بأنه يعمل ليلاً ونهاراً لكي يرضي جماهيره، شاكراً تفهمكم ووقوفكم بصف فنّانكم المفضّل".
وعلم موقع "سيدتي نت" أنّ الفنان رابح صقر لم يجد ضالته حتى الآن في أغاني "ضاربة"، بلغة السوق، مقارنة مع الأغاني الــ "single" التي طرحها في الأعوام الفائتة وحققت نجاحاً لافتاً مع آخر ألبوماته .
من جانب آخر، بعد نجاحه وتألقه في مهرجان "هلا فبراير"، أصبح الكويتي مطرف المطرف من ضمن نجوم شركة روتانا، بعد التوقيع معه على عقد لمدة 5 أعوام، يتضمّن إنتاج الألبومات وإدارة الأعمال في الحفلات والمناسبات الغنائية المختلفة .

 

 

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