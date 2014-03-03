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تكريم عمالقة الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

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تكريم عمالقة الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي تكريم عمالقة الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

شهد افتتاح الدورة الـ 62 من مهرجان المركز الكاثوليكي في القاهرة تكريم مجموعة كبيرة من عمالقة النجوم، إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب، عبر منحهم مجموعة من الجوائز، إحداها جائزة الريادة التي نالتها الفنانة سميحة أيوب، وجائزة فريد الميزاوي لممدوح الليثي، وتسلّمها بالنيابة عنه الإعلامي عمرو الليثي، ثمّ جائزة الأب يوسف مظلوم لسمير خفاجي، وجائزة الإبداع الفني للموسيقار راجح داوود، وجائزة التميّز التي نالها الإعلامي مفيد فوزي.

وكما نال جوائز الريادة السينمائية عبدالرحمن أبو زهرة، وآمال فريد، ونور الشريف، وسمير سيف، وسعيد مرزوق.

فيما ذهبت جائزة المركز الكاثوليكي التشجيعية إلى الممثلة نسرين إمام، وجوائز الأعمال الدرامية إلى هاني سلامة عن مسلسل "الداعية"، ونيللي كريم عن مسلسل "ذات"، وجائزة المركز الخاصّة كانت من نصيب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

يُشارك في دورة هذا العام 5 أفلام هي "فيلا 69"، و"الشتا اللي فات"، و"فرش وغطا"، و"عشم"، و"هرج ومرج".

وضمّت لجنة التحكيم هذا العام عدداً من كبار الفنانين، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، وهم: الفنانة ليلى علوي، ونهال عنبر، وفاروق الفيشاوي، والموسيقار هاني مهنى، والسيناريست سيد فؤاد، ومدير التصوير دكتور سمير فرج، والناقد نادر عدلي.

 

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