بطل مسلسل "عمر" يستعدّ لـ "الطّيران"

انضمّ بطل مسلسل "عمر" الفنّان السّوري الشّاب سامر إسماعيل إلى أسرة مسلسل "الحبّ كلّه"، حيث يُشارك في خُماسيّة "طيران". والعمل عبارة عن خُماسيّات تلفزيونيّة، تحمل كلّ خماسية منه اسماً معيّناً وقصّة جديدة.

مسلسل "الحب كلّه" من إنتاج المؤسّسة العامّة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في سوريّا. وقد كتبت خماسية "طيران" آنّا عكّاش، فيما يتولّى إخراجها زهير قنوع. ويشارك في الخماسية، إلى جانب سامر إسماعيل، كلّ من تيسير إدريس، ميسون أبو أسعد، أمانة والي، كفاح الخوص، رنا كرم، ليا مباردي.

من جهة أخرى، يُشارك إسماعيل في المسلسل السّوري الاجتماعي "وجوه وأقنعة" للمخرج مروان بركات، تحت إشراف نجيب نصير الدراميّ، فيما الإنتاج لشركة "غولدن لاين" للإنتاج والتّوزيع الفنّي.

ويُعتبر موسم الفنّان الشّاب حافلاً هذا العام، إذ شارك أيضاً في المسلسل الاجتماعي السّوري "القربان" للمخرج علاء الدّين كوكش، إلى جانب مشاركته في المسلسل الإماراتي "وش وجعك" للمخرجة السّوريّة رشا شربتجي، ليُصبح إجمالي الأعمال التي يشارك فيها لموسم دراما رمضان 2014 أربعة أعمال حتّى اللّحظة.

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