اليوم السابع: الإرشاد طالب هشام قنديل بتعيين 43ألف إخوانى فى الحكومة

تنشر "اليوم السابع"، فى عددها الصادر، غدا الثلاثاء، كواليس قيادة حكومة الإخوان فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وتكشف المستندات التى تنفرد بها "اليوم السابع" أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان طلب من هشام قنديل، رئيس وزراء حكومة مرسى، تعيين 43 ألف إخوانى فى الحكومة، وإنشاء معهد شرطة لاستيعاب شباب الجماعة، وغيرها من التفاصيل المهمة.

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