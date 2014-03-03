رونالدو وزيدان يحاربان الفقر بكرة القدم

جنيف،(إفي): يحارب نجما ريال مدريد الإسباني السابقين، البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان مجددا الفقر بمباراة لكرة القدم تقام غدا في العاصمة السويسرية برن، والتي سيذهب عائدها لضحايا اعصار هايان في الفلبين.

وقال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية مرتين، أن هذه المباراة تعد "أحد أشكال جمع المال وتوعية الجماهير بأن حل هذه المشكلة في أيدينا"، مضيفا "مكافحة الفقر ليست لعبة".

ومن ضمن رموز كرة القدم المشاركين في المباراة التضامنية التي سيحتضنها الملعب الوطني بالعاصمة السويسرية كل من البرتغالي لويس فيجو والإيطالي فابيو كانافارو والتشيكي بافيل نيدفيد والإسبانيين فرناندو هييرو وميشيل سالجادو.

ويبلغ اجمالي عدد الكرات الذهبية التي حصل عليها رونالدو وزيدان وفيجو ونيدفيد وكانافارو ست كرات، بجانب ثمانية ألقاب لأفضل لاعب ، والتي كان يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منفردا، قبل دمج الجائزتين معا.

ويروج زيدان ورونالدو لهذه المباراة بصورة سنوية منذ 2003 بجانب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بدعم من (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وصرح لويس فيجو "أتمنى مشاهدة المدرجات ممتلئة لكي نستمتع بكرة القدم جميعا ونحن نكافح الفقر ولنساعد الفلبين".

من جانبه قال كانافارو أن المشاركة في هذه المباراة تعد بمثابة "شرف" بالنسبة له خاصة بجانب "لاعبين رائعين تكتظ مسيرتهم بالنجاح".

وتم أيضا تأكيد تواجد كل من الهولنديين رونالد دي بوير وفيليب كوكو والإنجليزي ستيف ماكمانامان والفرنسيين روبرت بيريز وكلود ماكاليلي ويور ديوركاييف والألماني ينس ليمان والبرتغاليين باولو سوسوا وديكو والبرازيليين جيوفاني البر وجوليانو بيليتي وروبرتو كارلوس.

وتتراوح تكلفة تذكرة حضور المباراة التي ستبث تليفزيونيا بكل أنحاء العالم من 16 إلى 50 يورو