أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شوقي غريب: صلاح يمر بحالة معنوية عالية

Google+ Print
شوقي غريب: صلاح يمر بحالة معنوية عالية شوقي غريب: صلاح يمر بحالة معنوية عالية

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب إن محمد صلاح جناح تشيلسي يمر بحالة معنوية عالية رغم عدم مشاركته باستمرار مع فريقه.

وانضم صلاح لتشيلسي نهاية يناير الجاري قادما من بازل ولم يشارك سوى لدقائق قليلة.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين "طلب صلاح مني السفر إلى سويسرا لاصطحاب زميله السابق محمد النني والسفر إلى النمسا سويا".

وتتواجد بعثة منتخب مصر في النمسا استعدادا لمواجهة البوسنة وديا يوم الأربعاء.

وأوضح غريب "ما رأيته من صلاح داخل معسكر متذ وصوله يدل على أنه في حالة معنوية مرتفعة ولم يؤثر عليه شأن عدم مشاركته مع تشيلسي".

صلاح البالغ من العمر 21 عاما فضل الانضمام لتشيلسي عن الانضمام لليفربول الذي تفاوض معه لعدة أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009

اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر