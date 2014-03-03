شوقي غريب: صلاح يمر بحالة معنوية عالية

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر إن محمد صلاح جناح تشيلسي يمر بحالة معنوية عالية رغم عدم مشاركته باستمرار مع فريقه.

وانضم صلاح لتشيلسي نهاية يناير الجاري قادما من بازل ولم يشارك سوى لدقائق قليلة.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين "طلب صلاح مني السفر إلى سويسرا لاصطحاب زميله السابق محمد النني والسفر إلى النمسا سويا".

وتتواجد بعثة منتخب مصر في النمسا استعدادا لمواجهة البوسنة وديا يوم الأربعاء.

وأوضح غريب "ما رأيته من صلاح داخل معسكر المنتخب متذ وصوله يدل على أنه في حالة معنوية مرتفعة ولم يؤثر عليه شأن عدم مشاركته مع تشيلسي".

صلاح البالغ من العمر 21 عاما فضل الانضمام لتشيلسي عن الانضمام لليفربول الذي تفاوض معه لعدة أشهر.