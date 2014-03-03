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تامر حسنى يختار أمير طعيمة لكتابة أغنية مقدمة مسلسلة”فرق توقيت”وينفى تأجيله

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تامر حسنى يختار أمير طعيمة لكتابة أغنية مقدمة مسلسلة”فرق توقيت”وينفى تأجيله تامر حسنى يختار أمير طعيمة لكتابة أغنية مقدمة مسلسلة”فرق توقيت”وينفى تأجيله

يستعد الفنان تامر حسنى بعد عودتة من جولته بامريكا وكندا لتسجيل أغنيات مسلسله الجديد ” فرق توقيت ” المقرر عرضه فى رمضان القادم ، و منها أغنية تتر العمل،وهى من ألحانة وكلمات امير طعيمة ، و توزيع احمد ابراهيم .
> ويقدم تامر بامسلسل عدة أغانى،ومنها ” ترجع تانى” ،من كلمات الشاعر سيد على والحان أحمد يوسف وتوزيع محمد شفيق ،و “قلبى بداله” كلمات هشام صادق ،الحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق
> وياتى ذلك وسط أنباء عن تفكير تامر في اتخاذ قرار بتأجيل تقديم مسلسل “فرق توقيت” في رمضان المقبل، في ثاني تجربة درامية يقدمها بعد مسلسل “آدم”، وذلك لرغبته فيعدم وقوعه تحت ضغط بتصوير المشاهد، بسبب عامل الوقت، الذي يراه ليس في صالحه، نظراً لقدوم شهر رمضان بعد أقل من 4 أشهر.
> وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل “فرق توقيت” بطولة تامر حسني، ويشارك في البطولة، نيكول سابا، شيري عادل، ظافر العابدين، وأحمد السعدني، تأليف محمد سليمان، إخراج إسلام خيري ومن إنتاج رايت ماركتنج.

 

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