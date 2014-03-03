زي النهاردة .. انتهاء الخلافة الإسلامية وعزل الخليفة العثماني

في مثل هذا اليوم 3 مارس انتهت الخلافة الاسلامية في عام 1924 ، وكان اخر خلفاء الدولة الاسلامية عبدالحميد الثاني .

ولد عبد الحميد الثاني، ابن السلطان عبد العزيز الأول، في 29 مايو، 1868 في إسطنبول ، تلقى تعليمه بشكل خصوصي في 4 يوليو، 1918 أصبح ابن عمه محمد السادس سلطاناً، بينما أصبح عبد المجيد الثاني ولي العهد في 19 نوفمبر، 1922، انتخبت الجمعية الوطنية التركية عبد المجيد الثاني للخلافة في أنقرة. استقر في إسطنبول في 24 نوفمبر من نفس العام.

تولى عبد الحميد الثاني ، حكم الدولة العثمانية بعد أن تم إلغاء نظام السلاطين وتجريد الخليفة من جميع امتيازاته في عام 1340 هـ. وبعد ثلاثة أيام فقط من توليه للخلافة، افتتح مؤتمر لوزان ووضع الإنجليز شروط لاستقلال تركيا .

لكن المؤتمر فشل، فعاد الوفد إلى تركيا ونشأ خلاف بين مصطفى كمال أتاتورك وبجانبه رئيس الوفد مع الجمعية الوطنية وبجانبها رئيس الوزارة، لكن استقالة رئيس الوزارة أتاحت لأتاتورك حلّ الجمعية والسيطرة على الأمور، ولم تستطع الجمعية الوطنية فعل شيء، ثم قام أتاتورك بإعلان الجمهورية وتنفيذ جميع شروط الإنكليز فقبلت إنكلترا بالاعتراف بتركيا وتم إلغاء الخلافة.

بعد أربعة أشهر من ذلك تم طرد عبد الحميد الثاني، إلى مدينة “نيس” في جنوب فرنسا، ثم توفي لاحقاً في باريس عام 1944، واضعاً بذلك نهاية لعهد العثمانيين الذي كان آخر خلفائهم الذين حكموا لأربعة قرون.