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بالصور .. نجاح تجربة التعامل مع طائرة مشتعلة بمطار أسوان الدولي

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نجاح تجربة التعامل مع طائرة مشتعلة بمطار اسوان الدولى

نجاح تجربة التعامل مع طائرة مشتعلة بمطار اسوان الدولى

أجريت اليوم بنجاح فى مطار أسوان الدولى تجربة على أعمال الطوارئ ، لاختبار قدرات العاملين للتعامل مع الأحداث الطارئة والمواقف الصعبة.

و التجربة عبارة عن خروج طائرة من مسارها بعد هبوطها وأشتعال النيران فيها، وكيفية التصرف فى مثل هذه الحالات وكيف يتعامل المتدربين فعليا مع جسم الطائرة المشتعلة وذلك بمتابعة الطيار شريف الأسود منسق التجربة.

وأستمرت التجربة نحو 30 دقيقة،شارك فيها طاقم الحماية المدينة بمطار أسوان برئاسة مدير الحماية المدنية لمطار أسوان الدولى كريم رمضان، وبحضور مدير عام أمن الطيران المدنى طارق محمد سالم.

نجاح تجربة التعامل مع طائرة مشتعلة بمطار اسوان الدولى

نجاح تجربة التعامل مع طائرة مشتعلة بمطار اسوان الدولى

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