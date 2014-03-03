الرئيس الأوكراني: لن نفرط في القرم لأحد

أعلن رئيس الحكومة الأوكرانية الجديدة ارسيني ياتسينيوك اليوم الاثنين، 3 مارس أن بلاده لن تفرط في القرم لأحد. وقال ياتسينيوك خلال مؤتمر صحفي بكييف أنه لا أحد يستطيع أن يعطي القرم، مضيفا أنه لا يوجد أساس لاستخدام القوة ضد الأوكرانيين ودخول وحدات عسكرية روسية. وحذر ياتسينيوك سلطات شبه جزيرة القرم من مسؤولة ما جرى أمام القانون الأوكراني.

وأشار ياتسينيوك في لقائه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم 3 مارس، إلى “الظروف الاقتصادية الصعبة” التي تمر بها بلاده. وعبر له عن قلقه من “تدخل عسكري” في القرم. من جانبه اقترح هيغ مناقشة السبل التي يمكن لبريطانيا من خلالها أن تساعد أوكرانيا اقتصاديا وكذلك سياسيا.

والتقى هيغ رئيس البرلمان الكسندر تورتشينوف وأكد مساندة بلاده للتغييرات التي تعيشها أوكرانيا. وأشار هيغ إلى أن ما يجري في القرم يعتبر خرقا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ياتسينيوك: أوكرانيا ستلتزم بكل شروط صندوق