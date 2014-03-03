أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس الأوكراني: لن نفرط في القرم لأحد

Google+ Print
الرئيس الأوكراني: لن نفرط في القرم لأحد الرئيس الأوكراني: لن نفرط في القرم لأحد

الرئيس الأوكراني الجديد

أعلن رئيس الأوكرانية الجديدة ارسيني ياتسينيوك اليوم الاثنين، 3 مارس أن بلاده لن تفرط في القرم لأحد. وقال ياتسينيوك خلال مؤتمر صحفي بكييف أنه لا أحد يستطيع أن يعطي القرم، مضيفا أنه لا يوجد أساس لاستخدام القوة ضد الأوكرانيين ودخول وحدات عسكرية روسية. وحذر ياتسينيوك سلطات شبه جزيرة القرم من مسؤولة ما جرى أمام القانون الأوكراني.

وأشار ياتسينيوك في لقائه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم 3 مارس، إلى “الظروف الاقتصادية الصعبة” التي تمر بها بلاده. وعبر له عن قلقه من “تدخل عسكري” في القرم. من جانبه اقترح هيغ مناقشة السبل التي يمكن لبريطانيا من خلالها أن تساعد أوكرانيا اقتصاديا وكذلك سياسيا.

والتقى هيغ رئيس البرلمان الكسندر تورتشينوف وأكد مساندة بلاده للتغييرات التي تعيشها أوكرانيا. وأشار هيغ إلى أن ما يجري في القرم يعتبر خرقا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ياتسينيوك: أوكرانيا ستلتزم بكل شروط صندوق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي