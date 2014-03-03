وفد نقابة الأطباء يلتقي وزير الصحة الجديد لعرض مطالبهم

التقى اليوم، وفد من نقابة الأطباء مع الدكتور عادل العدوى وزير الصحة ،و تكون الوفد من “خيرى عبد الدايم – نقيب الأطباء ، أ.د. أسامة عبدالحى– وكيل النقابة ، و د. منى مينا– الأمين العام ، وأ. د. خالد سمير – أمين الصندوق ، ود . رشوان شعبان – الأمين العام المساعد ، ود. محمد منير – عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة”.

وتم عقد اللقاء للتهنئة والتعارف ومحاولة بناء جسور الثقة ، إذ ناقش اللقاء قضايا عديدة أهمها أهمية العودة لتفعيل دور اللجنة النقابية الوزارية على أن يكون لها اجتماع منتظم كل أسبوعين لمناقشة مشاكل وشكاوى الأطباء وإيجاد حل لمشكلة الدراسات العليا بالنسبة لشباب الأطباء وهى مشكلة من شقين النقص الشديد فى فرص الدراسات العليا .

ووعد وزير الصحة بالتواصل مع وزارة التعليم العالى ،وعمداء كليات الطب لمحاولة زيادة فرص الدراسات العليا .

وتحدث العدوى عن التكلفة المرتفعة جداً للدراسات العليا ، إذ طالب الوفد بضرورة تحمل وزارة الصحة لكامل تكلفة الدراسات العليا.

وحول علاج الأطباء ، طالب الوفد بضرورة سرعة تفعيل القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2013 ، مع تعديله ليصبح من حق الطبيب العلاج فى أى مستشفى حكومى بموجب كارنيه النقابة ، دون انتظار تحويل من التأمين الصحى، وتم مناقشة ضرورة تحمل التأمين لكامل نفقات علاج الأطباء من أى مرض حتى الأمراض المكلفة ، وذلك بخلاف ما يحدث حالياً ، إذ تقتصر هيئة التأمين الصحى على تحمل جزء فقط من نفقات العلاج فى العديد من الحالات المكلفة مثل زرع النخاع ، وزرع القوقعة الخ .

واهتم الوفد بتوضيح الرسالة الأساسية لوزير الصحة ، أن الأطباء فى انتظار البدء فوراً فى خطوات عملية سريعة لحل مشاكلهم المتعددة والمزمنة .