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حبس 10 من «الإخوان» 15 يومًا لاتهامهم بتكوين «خلية إرهابية» بالمنيا

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قرر المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الأحد، حبس 10 أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بسمالوط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل «خلية إرهابية»، بعد القبض عليهم بحوزتهم قنابل يدوية وزجاجات «مولوتوف» ومنشورات للتحريض على الجيش والشرطة.

ووجه النيابة إلى المتهمين عددًا من التهم، منها «اقتحام منشآت شرطية وحكومية، وإشعال النيران فيها، والقيام بمظاهرات دون الحصول على ترخيص طبقًا للقانون، وإلقاء زجاجات مولوتوف على قوات الأمن، وترويع المواطنين، وحرق السيارات، وإشعال إطارات الكاوتش بالشوارع، وحيازة قنابل يدوية محلية الصنع»، كما ورد في التحقيقات.

كانت أجهزة أمن المنيا بإشراف اللواء أسامة متولي، مدير الأمن، ألقت القبض على المتهمين الذين سبق صدور قرارات النيابة بضبطهم وإحضارهم وجميعهم من قرية «الشراينة» بسمالوط، لاتهامهم بتكوين «خلية إرهابية» تقوم بأعمال عنف وشغب بالمحافظة.

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