عمر جمال يطلب الرحيل من الزمالك وميدو يوافق

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادى الزمالك عن طلب عمر جمال لاعب الفريق الرحيل وفسخ عقده مع النادي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، موضحا أنه أحال أمره لمجلس إدارة النادي الأبيض في الفترة الحالية ولأحمد عبد الحليم مدير الكرة .

وأشار ميدو إلى أن اللاعب في حديثه معه أكد أنه يرفض اللعب مجانا للزمالك ، مؤكدا على أنه أخرج اللاعب من حساباته نهائيا ، موضحا أنه لا يمانع في رحيله عن النادي،مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التي يطالب فيها اللاعب بمستحقاته المتأخرة.

ولعب جمال البالغ من العمر 31 عاما في الإسماعيلي ثم انتقل إلى أهلي طرابلس الليبي قبل أن يفسخ عقده ويعود للزمالك.

وحصل جمال على القميص رقم 17 الذي كان يرتديه أحمد حسن مدير المنتخب المصري في الزمالك الموسم الماضي.