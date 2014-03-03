وزيرا التنمية المحلية والرى يتفقدان تطوير “منشية فؤاد” بكفر الشيخ

يستقبل المستشار، محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، صباح الأربعاء القادم، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن وزير التنمية المحلية، يرافقه وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، سيتفقدان منشية فؤاد القبلية بعد إزالة المنطقة العشوائية بها، كما سيتفقد الوحدات السكنية التي تم تسكينها بها بالاضافة الى تفقده أعمال تطوير شوارع مدينة دسوق.

وتابع المحافظ انه سيتم، إفتتاح محطة ري النور، وتفقد ماتم إزالته من الأقفاص السمكية في نهر النيل، وسيتم المرور على الترع والمصارف التي تقدموا المزراعون بشكاوى منها.