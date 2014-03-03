أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزيرا التنمية المحلية والرى يتفقدان تطوير “منشية فؤاد” بكفر الشيخ

Google+ Print
وزيرا التنمية المحلية والرى يتفقدان تطوير “منشية فؤاد” بكفر الشيخ وزيرا التنمية المحلية والرى يتفقدان تطوير “منشية فؤاد” بكفر الشيخ

يستقبل المستشار، محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، صباح الأربعاء القادم،  اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن وزير التنمية المحلية، يرافقه وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، سيتفقدان منشية فؤاد القبلية بعد إزالة المنطقة العشوائية بها، كما سيتفقد الوحدات السكنية التي تم تسكينها بها بالاضافة الى تفقده أعمال تطوير شوارع مدينة دسوق.

 وتابع المحافظ انه سيتم، إفتتاح  محطة ري النور، وتفقد ماتم إزالته من  الأقفاص السمكية في نهر النيل، وسيتم المرور على الترع  والمصارف التي تقدموا  المزراعون بشكاوى منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا