الأمم المتحدة: تجدد المعارك في مخيم اليرموك أوقف إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

أكدت الأمم المتحدة الاثنين 3 مارس، أن تجدد المعارك في مخيم اليرموك عطل وصول المساعدات إلى آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

وقال كريس جونيس الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن “الوكالة لم تتمكن من توزيع حصص الطعام في المخيم يوم أمس”.

وأضاف أن “الوكالة قلقة للغاية من الوضع الإنساني البائس في مخيم اليرموك، ومن زيادة التوتر واللجوء إلى القوة المسلحة”.

واندلعت الاشتباكات يوم أمس في المخيم الذي يضم 20 ألف محاصر منذ أشهر، بعد أن اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة الموالية للرئيس السوري بشار الأسد “جبهة النصرة” بإدخال عناصر إرهابية إلى المخيم.