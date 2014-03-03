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زعزوع : خطة عمل واهتمام كبير بمشروع علاج العاملين بالوزارة و هيئة تنشيط السياحة

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زعزوع : خطة عمل واهتمام كبير بمشروع علاج العاملين بالوزارة و هيئة تنشيط السياحة زعزوع : خطة عمل واهتمام كبير بمشروع علاج العاملين بالوزارة و هيئة تنشيط السياحة

وزير السياحة-هشام زعزوع

 

وجه وزير السياحة هشام زعزوع رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة اللواء هانى وديع القيام بدراسة تطوير مشروع علاج العاملين بالوزارة و هيئه تنشيط السياحة فى ضوء الاعتمادات المخصصة مع مراعاة البعد الاجتماعى و ضرورة توفير الرعاية الصحية الجيدة و التخفيف عن كامل العاملين بالوزارة و هيئة التنشيط السياحى.

وأكد زعزوع أهمية مراعاة استمرارية العمل بهذا المشروع مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين ذوى الحالات المرضية القاسية و المستعصية .

وطالب بضرورة حل المشكلات الاخرى التى تتعلق بالعاملين المغتربين فى مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية المختلفة والتى تتمثل فى توفير الاقامة و وسائل الانتقال لحثهم على بذل المزيد من الجهد و العمل .

يأتى ذلك فى اطار خطة الوزارة للاهتمام بالعنصر البشرى للعمل على الارتقاء بصناعة السياحة المصرية . هذا اضافة الى التنسيق و التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتعريف بالدور المنوط و طبيعة عمل وزارة السياحة و الهيئتين التابعيين لها هذا لأهمية تكاتف كافة الجهات للنهوض بصناعة السياحة المصرية لتواكب ما تشهده الصناعة من تطور و متغيرات فى جميع الدول الاوروبية المنافسة فى مجال السياحة.

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