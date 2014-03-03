بالصور.. الإهمال والفساد يهدد المرضى فى مستشفى أكتوبر العام

رحلة من العذاب والمعاناة داخل المستشفيات الحكومية، ولكن ليس أمام الأهالى والمواطنين سوى هذه المستشفيات، التى باتت تهدد بصحة المرضى الذين يعانون من شده الآلام والمرض، ويحتاج بعضهم إلى عمليات ورعاية صحية مجانية لأنهم من"معدومى الدخل" فى مجتمعنا.

"اليوم السابع" توجه إلى أحد هذه المستشفيات، وهو مستشفى "السادس من أكتوبر العام" وعلم أن سعر التذكرة المسعرهو 1 جنيه فقط، وتباع بـ 1.25جنيه، ويقال إنها معونة لجمعية خيرية، وليس لديهم أى إثبات على هذا الكلام غير ورقة معلقة على شباك التذاكر مكتوب عليها سعر التذكرة من "9 صباحاً إلى 11 صباحاً 1جنيه + ربع جنيه معونة الشتاء"؛ أما من الساعة "11 صباحاً إلى 2 مساءً بـ 3 جنيه".

وعندما سألنا عن السعر الحقيقى للتذكرة، قالت موظفة قطع التذاكر إنه معونة لجمعية خيرية وأعطتنا دمغة صغيرة مكتوب عليها معونة الشتاء، مع العلم أن سعر التذكرة مكتوب عليها جنيه واحد فقط، وأكدت على وجود تصريح من الوزارة بهذا الأمر، وعندما طلب اليوم السابع الإطلاع على هذا التصريح جادلت الموظفة وردت: " لما أخلص إلى ورايا هبقى اوريكوالورق".

وبعد انتظار جاء مدير المستشفى"الدكتورحسين مفتاح"، وقال بصوت مرتفع ومتعصبا: "لدينا تصريح من الوزارة وعندنا ما يثبت ذلك ورفض تماما إظهار الورق".

وجميع المرضى فى هذه المستشفى أكدوا على أن سعر التذكرة منذ سنتين كانت جنيه واحد فقط، ولكن أصبحت 1.25جنيه صباحا، و3 جنيه عصرًا بعد معونة الشتاء، ولما سالنا قالو إنها تمغة وآخرين قيل لهم معونة.

وليس التذكرة وحدها هى الإشكالية الوحيدة فى المستشفى المذكوره، بل يوجد العديد من الاشكاليات لقلة الأمكانيات، مع العلم أن كل المرضى الذين يلجأون إلى المستشفى للكشف والعلاج من معدومى الدخل، فهم يعانون من سوء المعاملة وقلة الأمكانيات ومتطلبات المستشفى.

وتروى سيدة تدعى "منال" قصتها لـ"اليوم السابع": عندما أتجهت للمستشفى فى حالة ولادة، طلبو من زوجى شراء قفازات للأطباء، وقطن وأشياء طبية، مبررين أنه لا يوجد بالمستشفى أدوات وأستعدادات للولادة".

فيما قالت أخرى تدعى "أم سيد": "كان يوجد كسر تحت أضلعى وبعد الكشف طلبو منى إشاعة، واتجهت إلى قسم الأشاعة.. وقالت لى الممرضه أعملها فى مستشفى أخرى لأن لا يوجد غير فيلم إشاعة واحد لحالات الطوارىء فقط، مع العلم إنى اتجهت للمستشفى لأن سعرها رخيص ولا أستطيع ان أعمل أشاعة فى مستشفى أخرى بسعر كبير".

وبسؤال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، عن معونات الشتاء المزودة على التذكرة، فؤجىء بوجود ذلك فى مستشفى حكومى، وقال هذا الكلام غير مصرح به، موضحاً أنه سيتم إبلاغ مدير شئون الصحة فى الجيزة بهذا الكلام وسيحقق فى الموضوع".

وفى السياق ذاته، قال أيضا الدكتور أحمد عبد الله، مدير عام المستشفيات الحكومية، أن سعر التذكرة جنيه واحد فقط ولا يوجد شىء يسمى معونه خيرية، وسيتم الأبلاغ فورا على هذه الواقعه، والتحقيق فيها عن طريق التفتيش فى هذا الموضوع لأن الوزارة لا تصرح بذلك، وهذا يعتبر فساد داخلى.