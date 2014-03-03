النائب العام يخلى سبيل 7 طلاب إخوان بالأزهر و22 بجامعة القاهرة

قال مصدر قضائى مسئول، إن المحامى العام لنيابة غرب القاهرة الكلية قرر إخلاء سبيل 7 طلاب بجامعة الأزهر، من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطى من نيابة الجمالية لترورطهم فى أعمال شغب وعنف خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن قرار إخلاء سبيلهم على ذمة قضية محاولة اقتحام مشيخة الأزهر، جاء بعد تقدمهم بتظلمات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالبوا فيها بالإفراج عنهم على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء، وتم إحالة التظلمات إلى النيابة المختصة لفحص ملفات الطلاب.

وأوضح أن حيثيات قرار النائب العام للإفراج عن المتهمين تمثلت فى الحرص على مستقبلهم التعليمى، باعتبار أن جميعهم طلاب علم بجامعة الأزهر فى المراحل المختلفة بالكليات، ومازال النائب العام يفحص فى عدد من التظلمات المقدمة إليه وجارى اتخاذ قرارات بشأنها.

كما قرر النائب العام المستشار هشام بركات الموافقة على قرار المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، الصادر بإخلاء سبيل 22 طالباً من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، المتهمين فى أحداث العنف التى وقعت الشهور الماضية فى جامعة القاهرة حرصاً على مستقبلهم الدراسى.

ويذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر فى وقت سابق بإخلاء سبيل 40 طالبا من المحبوسين احتياطيا على ذمة أحداث العنف التى وقعت فى مشيخة الأزهر الشريف، وأحداث العنف والبلطجة التى وقعت بدائرة منطقة غرب القاهرة، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة.