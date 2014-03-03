النصر يهدد بشكوى اتحاد الكرة السعودي للفيفا

هدد النصر متصدر الدوري السعودي بشكوى اتحاد الكرة لنظيره الدولي "فيفا" في حال معاقبة عبد الله العنزي حارس الفريق.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد السعودي ينوي معاقبة العنزي بحجة تهربه من المشاركة مع المنتخب.

وكان الإسباني خوان لوبيز المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعد العنزي من مواجهة إندونيسيا في تصفيات كأس الأمم الأسيوية 2015 في أستراليا.

وجاء استبعاد حارس النصر بسبب تأخره عن الحضور لمعسكر منتخب السعودية بسبب عدم توافر حجوزات من لندن حيث يتواجد اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن النصر يرفض معاقبة العنزي بحجة أنه لم يتعمد التهرب من المنتخب، مشيرة إلى أن العالمي ينوي تقديم شكوى للفيفا لو عوقب لاعبه.