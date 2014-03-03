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ليفربول: أرسنال حاول ضم سواريز مقابل 40 مليون استرليني

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ليفربول: أرسنال حاول ضم سواريز مقابل 40 مليون استرليني ليفربول: أرسنال حاول ضم سواريز مقابل 40 مليون استرليني

لندن، (إفي): كشف مالك نادي ليفربول الانجليزي جون هنري اليوم أن الفريق لم يبع مهاجمه الأوروجوائي لويس سواريز إلى أرسنال الصيف الماضي، رغم عرض الأخير دفع قيمة الشرط الجزائي في عد اللاعب المقدرة بـ40 مليون جنيه استرليني.

واعترف هنري اليوم بأن ناديه رفض بيع سواريز (27 عاما)، متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا، حيث أن عرض أرسنال كان يفوق قيمة الشرط الجزائي في عقد سواريز مع ليفربول.

وأكد مالك النادي "تقدم أرسنال بعرض قيمته 40 مليون جنيه استرليني مقابل سواريز، وهو رقم أكبر من الشرط الجزائي"، في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

يشار إلى أن بنود الشروط الجزائية تسمح للاعب بترك الفريق حال تم توفير مبلغ معين من المال أو أكثر، وهو الأمر الذي استغله أرسنال ليحصل على خدمات المهاجم الأوروجوائي.

وأوضح "ما اكتشفناه خلال هذه الأعوام هو أن العقود لا يبدو أنها تعني شيئا في إنجلترا. بل في عالم كرة القدم حقيقة"، متابعا "أصبح من غير المهم مدة عقد اللاعب، فبوسعه أن يقرر الرحيل".

ومنذ ذلك الحين، وقع سواريز عقدا جديدا مدته أربعة مواسم ونصف الموسم مع ليفربول، ويحتل سواريز حاليا صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 24 هدفا ساهم بها في احتلال الريدز لوصافة الترتيب خلف تشيلسي المتصدر.

وكان اللاعب قد أكد رغبته الصيف الماضي في الرحيل عن الريدز، واللعب لفريق ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن النادي الإنجليزي رفض التخلي عنه.

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